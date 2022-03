Guerra in Ucraina, Square Enix dona 500.000 dollari per le vittime

Square Enix ha annunciato una donazione da ben 500.000 dollari a supporto delle vittime della guerra in Ucraina, cominciata lo scorso 24 febbraio con l'invasione da parte dell'esercito russo.

Si tratta di una somma sostanzialmente superiore rispetto ai circa 300.000 dollari donati da Activision Blizzard, un'azienda che sulla carta ha un valore nettamente maggiore, e che dunque sottolinea l'impegno della casa giapponese nei confronti delle persone colpite dal conflitto.

"Square Enix Group ha annunciato la donazione di 500.000 dollari all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati al fine di offrire sostegno umanitario al popolo ucraino in cerca di rifugio nelle regioni circostanti", si legge in una nota.

"Inoltre è stata lanciata una raccolta fondi fra i dipendenti di Square Enix a beneficio della Commissione Internazionale della Croce Rossa, dell'UNICEF e di Medici Senza Frontiere. Speriamo sinceramente che torni la pace e che tutte le persone colpite da questa crisi possano tornare presto alle proprie vite."

Oltre alle donazioni, come sappiamo, diverse aziende videoludiche hanno dato vita a vere e proprie sanzioni verso la Russia, bloccando la vendita e la distribuzione dei propri prodotti nel territorio.