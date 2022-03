GTA 5 per PS5, video confronto con PS4 e PC nell'analisi di Digital Foundry

GTA 5 è disponibile da alcuni giorni in versione next-gen per PS5, e Digital Foundry ha realizzato un video confronto fra la nuova edizione e quelle per PC e PS4, al fine di scoprire quali siano le differenze.

Nella nostra analisi della versione PS5 di GTA 5 abbiamo parlato delle tre modalità grafiche disponibili, dei caricamenti sostanzialmente più veloci e del buon uso delle peculiarità del controller DualSense, tutti aspetti confermati in questo video da Alex Battaglia.

Come avevamo immaginato, il ray tracing è stato applicato su PlayStation 5 (e chiaramente Xbox Series X) solo alle ombre e non a illuminazione e riflessi, il che rende il supporto di tale tecnologia decisamente meno d'impatto a livello visivo rispetto alle aspettative.

Comprensibilmente, la modalità suggerita da Battaglia per godere al meglio dell'esperienza offerta da GTA V sulle nuove console è "prestazioni RT", che come sappiamo gira a 1440p dinamici e 60 fps con l'aggiunta del già citato ray tracing.

La modalità "fedeltà" a 4K e 30 fps, infatti, mette in evidenza una latenza dei controlli che potrebbe dare qualche noia.