One Piece: il cosplay di Nami di Seracoss tra kimono corto e dobloni d'oro

One Piece torna alla carica con un nuovo cosplay di Nami da parte di Seracoss, modella che in questo caso interpreta uno dei personaggi chiave della celebre serie di Eiichiro Oda, soggetto particolarmente gettonato dalle cosplayer ormai da parecchi anni a questa parte.

Il personaggio in questione ha bisogno di ben poche presentazioni essendo uno dei più famosi in assoluto: presente praticamente fin dall'inizio delle avventure nella ciurma di Cappello di Paglia, Nami ha fatto parte del cast dei protagonisti in tutti gli archi narrativi del lunghissimo manga e anime, evolvendosi con questo.

Il suo aspetto ha subito diverse variazioni, soprattutto per quanto riguarda lo stile ma anche in termini di corporatura e aspetto generale in quanto la donna è maturata in seguito al salto temporale, per cui si presenta successivamente con capelli lunghi e un aspetto più adulto.

La versione messa in scena da Seracoss è quella vista nell'arco narrativo di Wano, in cui la ragazza si presenta vestita in stile tradizionale giapponese con un leggero kimono celeste e fantasie floreali, in questo caso con tanto di dobloni d'oro che caratterizzano al meglio la personalità della ragazza.

Non è forse la versione più iconica di Nami, ma la modella riesce perfettamente a riprodurre il personaggio grazie al vestito e alla capigliatura.