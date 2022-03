The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di Lunasenpia è fedele all'originale

Si torna nelle atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un altro bel cosplay di Elizabeth, indubbiamente uno dei personaggi femminili più amati in tra gli anime e particolarmente gettonato per le cosplayer, anche se questa versione di Lunasenpia sembra una versione un po' modernizzata, almeno a giudicare dall'ambientazione intorno.

In ogni caso, Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, legittima ereditiera al trono, ma destinata a dover attraversare numerose peripezie invece di regnare dal castello. Si tratta di uno dei personaggi principali della serie e una delle prime a comparire fin dall'inizio, svelandosi al protagonista Meliodas presso la sua locanda Boar Hat.

Nella versione da ragazza normale, alle prese con la sua occupazione da cameriera presso la locanda, è il modo in cui viene riprodotta in questo cosplay da Lunasenpia, che prende spunto dalla tenuta quotidiana di Elizabeth presso il Boar Hat.

Il costume è piuttosto fedele, così come la capigliatura con la tipica frangetta. Da notare, peraltro, che la cosplayer utilizza anche delle particolari lenti a contatto per raggiungere la massima fedeltà rispetto al personaggio di riferimento, potendo in questo modo anche replicare la particolare colorazione diversa degli occhi.