Genshin Impact, il cosplay di Keqing da Shirogane-sama fra Russia e Turchia

Genshin Impact torna a ispirare i cosplay di Shirogane-sama, che ha deciso in questo caso di vestire i panni di Keqing con un'interpretazione piuttosto fedele.

La qualità del costume, dell'acconciatura, del makeup e della post-produzione sono come al solito indiscutibili: Shirogane ci ha ben abituati da questo punto di vista, con una qualità davvero elevata e naturalmente con la sua bellezza così particolare.

Il cosplay si pone però come un vero e proprio inizio per la modella russa, che a causa delle restrizioni adottate nel suo paese rispetto ai social network è stata obbligata a spostarsi a Istanbul, in Turchia, insieme ai suoi collaboratori.

Lo scorso 24 febbraio, quando le truppe russe hanno invaso l'Ucraina, Shirogane ha scritto un post che nel suo paese le sarebbe potuto costare fino a 15 anni di carcere per via delle nuove leggi contro le cosiddette fake news.

"Questo giorno è diventato un incubo per tutti i miei amici e parenti in Ucraina, perché si sono svegliati sotto il suono delle esplosioni e le notizie sull'inizio della guerra", ha scritto. "Come cittadina russa, non posso farmi da parte e devo dire quanto segue."

"I normali cittadini della Federazione Russa non sono d'accordo con ciò che sta succedendo: vi prego di distinguere fra le azioni delle nostre autorità e le opinioni della gente normale. Nessuno di noi vuole la guerra."