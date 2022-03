Steam Deck disponibile su eBay, ma i prezzi dei bagarini sono folli

Steam Deck introvabile? In realtà l'handheld di Valve è disponibile in discrete quantità su eBay, ma i prezzi sono quelli a cui ormai ci hanno abituato i più spregiudicati bagarini, vale a dire folli.

Come sappiamo, è avvenuta nei giorni scorsi la seconda mandata di spedizioni per Steam Deck relativa ai preorder del primo trimestre, e molti utenti si sono visti spostare il periodo di consegna di qualche mese.

Insomma, ci troviamo di fronte a un prodotto distribuito in quantità limitate, ed era dunque inevitabile una situazione sulla falsariga di PS5, Xbox Series X|S e delle RTX serie 30 sui vari siti di aste online: chi è riuscito ad acquistarle vuole approfittarne e rivenderle facendoci un ampio margine di guadagno.

Di che margini parliamo, esattamente? Per il modello con 512 GB di memoria, prezzo ufficiale 679€, i bagarini arrivano a chiedere oltre 2.000€ e pare proprio ci sia chi è disposto a spendere queste somme, a giudicare dalle offerte.

Dopodiché ci sono anche quelli che vendono direttamente il preorder, dunque non hanno a disposizione materialmente Steam Deck ma garantiscono la consegna nel momento in cui lo riceveranno: in questi casi il prezzo si abbassa, ma non più di tanto.

L'unica soluzione in questi casi è ovviamente che il produttore riesca a velocizzare la filiera e dunque a consegnare un numero sostanzialmente più alto di dispositivi, facendo così diminuire sensibilmente la domanda. Valve ci sta provando, vedremo con quali risultati.