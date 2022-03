Steam Deck, seconda mandata di spedizioni per i preorder del primo trimestre

Valve ha dato il via alla seconda mandata di spedizioni per i preorder di Steam Deck con consegna prevista entro il primo trimestre, provvedendo peraltro ad aggiornare le informazioni relative all'attuale coda.

Dopo le consegne di Steam Deck effettuate da Gabe Newell in persona, le operazioni per chi ha acquistato l'handheld dopo il lotto iniziale proseguono, anche se forse non con la rapidità che molti si auguravano.

Probabilmente è anche per questo che Valve ha enfatizzato nel suo comunicato ufficiale il fatto di aver incrementato la produzione di Steam Deck in maniera significativa. Tuttavia, molti utenti che speravano di ricevere la console nel secondo trimestre si sono visti spostare la consegna al terzo.

"Stiamo anche cercando di rendere disponibile Steam Deck in più Paesi, incluso il Giappone, entro la fine dell'anno", recita il post. "Il team continua a lavorare incessantemente e forniremo ulteriori aggiornamenti non appena avremo informazioni più dettagliate."

"Abbiamo apprezzato il feedback dei clienti che hanno ricevuto lo Steam Deck: abbiamo visto post, video e pareri apparire online durante la scorsa settimana. Siamo felici di leggere di esperienze incredibilmente positive dei giocatori, e la stampa ha ormai analizzato e recensito il dispositivo nei minimi dettagli."

Al termine del messaggio trovano posto le numerose recensioni positive di Steam Deck al lancio: da questo punto di vista l'handheld ha senz'altro convinto tutti.