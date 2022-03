World of Warcraft, nuova espansione in arrivo: ecco quando verrà presentata

World of Warcraft vedrà l'arrivo di una nuova espansione, e Blizzard ha annunciato con un post ufficiale quando verrà presentata: il 19 aprile. "Non vediamo l'ora di mostrarti su cosa abbiamo lavorato e dove ti porteranno le tue avventure su Azeroth", hanno scritto gli sviluppatori.

A pochi giorni dal nostro speciale sui contenuti della patch 9.2 di World of Warcraft: Shadowlands - Fine dell'Eternità, ecco dunque che il popolarissimo MMORPG torna sotto i riflettori per il debutto di contenuti inediti di cui però al momento non è ancora dato sapere nulla.

"Nel frattempo, speriamo che tu ti stia godendo Fine dell'Eternità, l'ultimo aggiornamento ai contenuti nonché il capitolo finale della saga di Shadowlands", continua il post. "Gli eroi di Azeroth sono stati chiamati nella misteriosa nuova terra di Zereth Mortis per fermare i tentativi del Carceriere di riscrivere la realtà così come la conosciamo."

"Nella scorsa settimana, abbiamo visto dei coraggiosi avventurieri addentrarsi nell'incursione del Sepolcro dei Primi in modalità Normale ed Eroica e questa settimana finalmente potremo affrontare faccia a faccia il Carceriere, con le modalità Ricerca delle Incursioni e Mitica ora disponibili. Chissà chi otterrà la prima uccisione questa volta!"

"In WoW Classic, i giocatori hanno radunato i loro alleati più forti per attraversare le porte dell'antica città Troll di Zul'gurub, affrontare il Blood God Hakkar e depredare tutte le ricompense nella Season of Mastery. Inoltre, hanno affrontato le sfide della Fase 3 di Burning Crusade Classic, confrontandosi con Illidan in cima al Black Temple, scendendo in campo in Battle for Mount Hyjal per salvare la storia e molto altro."

"La competizione si accende, mentre questo aprile gli eSport di WoW festeggiano i 15 anni con stagioni competitive sempre più epiche in arrivo. Per quanti pensano di poter essere tra i migliori giocatori del mondo, l'Arena World Championship e il Mythic Dungeon International si stanno preparando all'azione più frenetica."

"I giocatori appassionati di spedizioni che si iscriveranno entro il 28 marzo e completeranno i Time Trials dell'MDI avranno l'opportunità di ottenere lo Stendardo Codificato dell'Opportunismo in gioco! Le iscrizioni ai Time Trials dell'MDI sono ora aperte su GameBattles. Auguriamo tanta fortuna a tutti i partecipanti. Che le abilità siano con voi e i benefici siano forti."

Hearthstone, un artwork ufficiale

Ci sono però novità anche per Hearthstone. "Il 15 marzo, il team di sviluppo di Hearthstone condividerà dei dettagli sulla prima delle tre espansioni di quest'anno. Subito dopo, ci sarà un approfondimento dei programmi di Hearthstone per il 2022, inclusi i cambi al set Principale annuale."

"Fino ad allora, possiamo metterci comodi accanto al fuoco per la prima stagione degli Hearthstone Grandmasters, ora in corso. Solo su YouTube, puoi ottenere dei drop di Divisi nella Valle d'Alterac guardando i migliori giocatori del mondo contendersi la loro occasione per avanzare ai playoff, una fetta del montepremi di 250.000 $ e gli inviti regionali al World Championship 2022."

"Non dimenticare di sintonizzarti il 2-3 aprile per Lobby Legends: Raid Leaders, il primo evento dell'anno degli eSport di Hearthstone dedicato alla Battaglia. È un momento entusiasmante per Hearthstone e non vorrai perdertene un solo istante."