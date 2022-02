World of Warcraft: Shadowlands - Fine dell'Eternità, scopriamo i contenuti della patch 9.2

L'aggiornamento 9.2 arriva dopo un periodo stranissimo che ha segnato uno dei momenti più bui nella storia di World of Warcraft: pensate che l'aggiornamento precedente - Catene del Dominio - risale addirittura all'estate scorsa. Segnato da pesanti critiche al bilanciamento, alla ripetitività dei contenuti e, soprattutto, all'aspetto narrativo, è stato fondamentalmente la molla che, nelle settimane a seguire, ha spostato l'ago della bilancia a favore dei competitor in un periodo tra l'altro molto critico per Activision Blizzard , tra problemi amministrativi e pandemie ricorrenti. Dopodiché, il buio. La resa dei conti col Carceriere, il nemico che ha mosso le pedine per intere espansioni senza che neppure lo sapessimo, si è fatta attendere pure troppo, ma oggi è il giorno fatidico... o quasi.

Lo scontro finale

World of Warcraft: Shadowlands, il Carceriere ci aspetta alla fine del Sepolcro dei Primi

L'immediato futuro, per la cronaca, non include i contenuti multifazione annunciati un po' a sorpresa qualche settimana fa: una novità rivoluzionaria su più fronti di cui parleremo a tempo debito, anche se Danuser ha voluto comunque strizzare l'occhio all'aggiornamento 9.2.5, che non è ancora arrivato sui PTR ma che già promette di rivoluzionare tanti aspetti del MMO Blizzard, soprattutto sul fronte della community.

Per un gioco che ha fondato la sua narrativa e il gameplay sulla guerra tra fazioni, riunirle su un unico fronte collaborativo è un passo molto importante. "In realtà, è qualcosa di cui abbiamo gettato le basi già molto tempo fa", ha rimarcato però Danuser, riferendosi alle vicissitudini che hanno messo Orda e Alleanza contro in nemici comuni che minacciavano Azeroth da dentro e da fuori. "Le due fazioni combattono insieme contro gli stessi nemici, i loro leader hanno fatto fronte comune e per i giocatori potrebbe essere venuto il momento di seppellire l'ascia da guerra".

World of Warcraft: Shadowlands, riusciremo a salvare il giovane re Anduin?

Abbiamo qualche perplessità, però, sul modo in cui Blizzard intende preparare i giocatori a questo epocale cambiamento nella natura del suo MMORPG. Quando abbiamo chiesto se ci sarà qualche storyline o missione che anticiperà la nuova dinamica di gioco, Danuser è stato molto chiaro: "No, quel giorno i giocatori aggiorneranno il client, si collegheranno e potranno fare gruppo con la fazione opposta". Interrogato sulla possibilità che Blizzard sposti la questione su un piano multimediale, approfondendola magari attraverso romanzi e pubblicazioni digitali, Danuser e Day non si sono sentiti di escludere questa possibilità. Abbiamo spesso criticato la scelta di Blizzard di passare per la letteratura a romanzi o a fumetti invece che per il gioco vero e proprio quando si tratta di approfondire la storia, ma sembra che dovremo rassegnarci perché nell'immediato futuro non si prospetta un cambio di rotta.

Anzi, Danuser ci ha tenuto a ricordare che il prossimo mese uscirà nelle librerie (statunitensi) il nuovo romanzo di Christie Golden, "Sylvanas", tutto incentrato sulla Regina Banshee che ci ha tormentato per diverse espansioni, e pure di più se avete giocato Warcraft quando era ancora uno strategico in tempo reale.

World of Warcraft: Shadowlands, le armature dei Progenitori segnano il ritorno dei set di classe

Le piroette di Sylvanas Ventolesto sono state molto criticate da una parte della community, che non ha apprezzato la caratterizzazione e lo sviluppo di questo personaggio negli ultimi anni. Da antieroina ad antagonista monocorde, Sylvanas sembrava intraprendere una specie di redenzione quando il Carceriere le ha restituito l'anima alla fine dell'incursione Sanctum del Dominio, perciò erano in molti ad attendere Fine dell'Eternità per scoprire come si sarebbe evoluta la sua complicata storia. I PTR avevano tradito una preoccupante assenza di missioni e dialoghi incentrati su di lei, ma Danuser ha rivelato che alcune scenette non sono state implementate sui server di prova proprio per non anticipare nulla ai giocatori. Anche perché il grosso della storia si svilupperà nell'arco conclusivo di Sepolcro dei Primi, la nuova incursione in arrivo a partire dal 2 marzo.

World of Warcraft: Shadowlands, Zereth Mortis è la nuova zona

I giocatori, infatti, dovranno infiltrarsi in questa antica fucina della creazione nelle viscere delle Terretetre per impedire al Carceriere di riscrivere la realtà. Sepolcro dei Primi prevede ben undici boss: i primi nove saranno disponibili dal 2 marzo, quando l'incursione aprirà i battenti a difficoltà Normale ed Eroica, mentre i restanti tre (Signori del Terrore, Rygelon e il Carceriere) saranno accessibili solo dal 9 marzo, quando si aprirà anche la modalità Mitica e la prima ala della modalità Ricerca delle Incursioni.

Nella seconda settimana di Fine dell'Eternità, insomma, sarà possibile arrivare solo al faccia a faccia con Anduin Wrynn, che a quanto pare sarà cruciale anche per la storyline di Sylvanas. Abbiamo domandato a Danuser e Day se dobbiamo aspettarci qualche sorpresa nello scontro finale in modalità Mitica, come accadeva coi grandi boss del passato, ma i due designer hanno sottolineato che nessuno conosce ancora gli ultimi scontri neppure alla difficoltà iniziali, dato che Blizzard non li ha fatti testare in anteprima proprio per mantenere la sorpresa: Day non ha voluto anticiparci nulla, tranne che sono tra gli encounter più sofisticati e spettacolari che Blizzard abbia mai progettato.