Elden Ring: aggiornamento 1.002 disponibile, ecco il peso attuale della versione PS5

Elden Ring sarà disponibile tra un paio di giorni, ma FromSoftware è ancora nel pieno delle attività con lo sviluppo degli ultimi update. Ora, scopriamo che è stato pubblicato l'aggiornamento 01.002.000 e abbiamo anche modo di vedere qual è il peso attuale della versione PS5.

L'informazione arriva, come sempre, da PlayStation Game Size che si occupa di scandagliare i server di Sony per scovare in anticipo alcuni dettagli sugli aggiornamenti e sui giochi in pubblicazione sullo Store. L'account Twitter svela che l'aggiornamento 01.002.000 di Elden Ring è disponibile e ci dice che la dimensione del download su PS5 è pari a 44,851 GB.

Si tratta in pratica dello stesso peso già indicato alcuni giorni fa, sempre da PlayStation Game Size, in seguito alla pubblicazione dell'update 01.001.000. In quel caso, si parlava della versione giapponese del gioco e pesava 44,928 GB. Quella attuale, visto che non vi sono specifiche ulteriori, è quella occidentale, quindi la differenza di peso potrebbe essere legata semplicemente alla differenza della regione di provenienza.

Purtroppo, PlayStation Game Size non ha indicato una patch note dell'aggiornamento 1.002.000 di Elden Ring. Probabilmente, si tratta di un update pensato per ottimizzare le prestazioni, eliminare bug e glitch e dare al gioco un'ultima lucidatura in vista del D1.

Ricordiamo comunque che questa informazioni non sono ufficiali. Dovremo attendere la pubblicazione del gioco per vedere i dettagli di questo update, sempre ammesso che non ne arrivi un altro prima dell'uscita di Elden Ring.