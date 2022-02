One Piece, la serie Netflix sarà più costosa de Il Trono di Spade?

La serie live action di One Piece prodotta da Netflix sarà più costosa de Il Trono di Spade? La piattaforma streaming avrebbe stanziato 100 milioni di dollari per i dieci episodi della prima stagione.

Sappiamo che le riprese di One Piece sono iniziate alcuni giorni fa e ci vorrà dunque ancora molto tempo prima di vedere l'attesa trasposizione del manga di Eiichiro Oda, ma tutto fa pensare a un progetto davvero ambizioso, appunto da 10 milioni di dollari a puntata.

Stando ai dati rivelati da Forbes, l'ultima stagione de Il Trono di Spade (recensione) è costata di meno, nello specifico 75 milioni di dollari suddivisi in sei episodi.

Gli investimenti per il live action di One Piece sembrano pari a quelli stanziati per la serie TV di The Last of Us, che purtroppo non andrà in onda nel 2022: anche nel caso della produzione targata HBO si parla di 10 milioni di dollari a episodio per dieci episodi.

Al di là del budget, è chiaro che la speranza dei tantissimi fan di One Piece sia quella di vedere una trasposizione ben fatta, fedele allo spirito dell'opera originale: in tal senso disporre di molto denaro può aiutare, ma non è certamente l'unico fattore in gioco.