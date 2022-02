Resident Evil Outbreak, remaster in arrivo? Asset ridisegnati sul sito ufficiale

Resident Evil Outbreak potrebbe essere a breve protagonista di una remaster, o almeno è ciò che suggerisce un intreccio di fattori, a partire dal fatto che Capcom ha ridisegnato diversi asset del gioco per sito ufficiale della serie, nella sezione storica.

Certo, questa operazione da sola non avrebbe chissà quale peso, tuttavia Resident Evil Outbreak è comparso anche fra i giochi in uscita secondo l'ultimo leak di GeForce Now, risalente allo scorso novembre.

I lavori effettuati da Capcom in questo caso sembrano molto simili a quelli che hanno caratterizzato Resident Evil 0 HD Remaster, ma trattandosi di un rumor è chiaro che non ci sono ancora certezze al riguardo: bisognerà attendere un eventuale annuncio.

Certo, al momento la casa di Osaka sembra davvero focalizzata sul rilancio dei suoi classici, vedi anche l'atteso remake di Resident Evil 4, il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare appunto quest'anno, ma ci sono anche ulteriori rifacimenti in cantiere.

Sulla questione si è espresso anche il noto leaker Dusk Golem, dicendo che esiste effettivamente la possibilità che questa operazione sia un teaser per la remaster di Resident Evil Outbreak: staremo a vedere.