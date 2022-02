PlayStation Store: giochi in sconto "A Tutto Giappone", oltre 300 offerte fino a inizio marzo 2022

Oggi è mercoledì, questo significa che sono partiti nuovi sconti del PlayStation Store, precisamente oltre 300 offerte - tra giochi e contenuti aggiuntivi - per la categoria "A Tutto Giappone", dedicata chiaramente ai giochi di produzione orientale.

La lista dei giochi in offerta per la categoria A Tutto Giappone è quindi molto lunga e potete voi per primi visualizzarla su PlayStation Store a questo indirizzo. Gli sconti dureranno fino al 3 o al 10 marzo, a seconda del prodotto.

Il logo di PlayStation Store

Vi sono molteplici giochi di alta qualità a prezzi ottimi in offerta. Tra i migliori giochi a disposizione troviamo Bloodborne (9.99€), Monster Hunter World (14.99€), Nier Automata Game of the YoRHa Edition (19.99€), ma anche il più recente Scarlet Nexus PS4+PS5 (29.39€).

Non mancano inoltre alcuni giochi a prezzi bassissimi, come Aragami a 2.99€, Abika's Beat a 3.99€, Steins;Gate 0 a 4.99€ e Root Letter a 4.99€. Ci sono opzioni per tutti i gusti, da giochi d'azione ad avventura grafiche puramente narrative. Segnaliamo anche che molteplici capitoli di Yakuza sono in offerta a prezzi vantaggiosissimi, come Yakuza 0 a 9.99€.

Diteci, cercate qualche gioco in particolare negli sconti di oggi?