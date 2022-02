Xbox Game Pass: in arrivo "cose molto eccitanti" secondo Greenberg

Aaron Greenberg, GM Xbox Game Marketing, ha risposto ad alcune domande dei fan durante un evento a Bogotà e ha detto che "cose molto interessanti" stanno per arrivare per Xbox e Xbox Game Pass.

Precisamente, all'uomo è stato chiesto di dire qualcosa riguardo all'acquisizione, ancora in corso, di Activision Blizzard. Greenberg ha affermato, secondo quanto indicato da Xbox Studio: "Non possiamo dire molto sulla questione a causa dell'embargo, ma posso dirvi che ci sono alcune cose molto interessanti in arrivo per Xbox e Xbox Game Pass di cui essere entusiasti."

Xbox Game Pass

Non è chiaro se vi sia un collegamento tra le due questioni, ovvero se le "cose molto interessanti" siano effettivamente legate ad Activision Blizzard o se semplicemente Greenberg abbia cambiato discorso. Nel primo caso, la soluzione più ovvia sarebbe l'arrivo di giochi Activision Blizzard su Game Pass: si tratta di un evento atteso da tutti gli iscritti, per certo.

Durante lo stesso evento, Greenberg ha anche affermato che The Coalition lavora a "molteplici progetti non annunciati".