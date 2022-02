Xbox: The Coalition lavora a "molteplici progetti non annunciati"

The Coalition, nota soprattutto per il proprio lavoro su Gears, sarebbe al lavoro su molteplici nuovi giochi non ancora annunciati, almeno stando a quanto annunciato da Aaron Greenberg, GM della divisione Xbox Games Marketing.

Durante un evento a Bogotà, come riportato dall'account Twitter Xbox Studio, è stato detto che lo studio sta lavorando a molteplici giochi non annunciati, ma non è stato svelato alcun altro dettaglio più approfondito sulla questione, comprensibilmente.

Sulla base di quanto rivelato dal community manager di The Coalition, il team non sta lavorando a un gioco di Star Wars, ma più di così non è dato sapere. Secondo i rumor, il primo gioco sarà una nuova IP, un gioco di dimensioni inferiori e sperimentale. Gears 6, invece, dovrebbe arrivare più avanti.

Ovviamente, per il momento queste sono solo voci di corridoio. Dovremo attendere che il team sia pronto a svelare su cosa sia al lavoro. Per certo, è in piena attività visto che ora abbiamo la conferma che sono in sviluppo più giochi.

Sappiamo anche che The Coalition ha aiutato Epic Games con Matrix, stando a Greenberg.