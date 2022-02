The Coalition maestra dell'Unreal Engine 5, ha aiutato Epic Games con Matrix, stando a Greenberg

Stando ad Aaron Greenberg di Microsoft, lo studio di sviluppo The Coalition, cui dobbiamo tra gli altri Gears 5, è maestro nell'uso dell'Unreal Engine al punto da aver collaborato con Epic Games alla realizzazione di Matrix: Il Risveglio, esperienza interattiva lanciata per accompagnare il lancio nei cinema del quarto film della saga.

Inoltre, attualmente The Coalition sarebbe al lavoro su diversi progetti non annunciati. Greenberg: "The Coalition è uno degli studi di Xbox che lavorano più duramente sui dettagli tecnici dei suoi giochi, migliorando i suoi strumenti di sviluppo e il loro software per console."

Greenberg ha anche avuto modo di parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard, affermando di non poter dire molto a causa degli embarghi, ma di poter comunque affermare che sono in arrivo delle novità davvero interessanti in merito per Xbox e Xbox Game Pass.

Infine, il dirigente di Xbox ha confermato che il video di Senua's Saga: Hellblade 2 mostrato in occasione dei The Game Awards 2021 era formato in parte da gameplay, facendo una battuta sulle critiche mosse da alcuni a Ninja Theory, nonostante le rassicurazioni date dagli sviluppatori in merito a quanto affermato.