Assassin's Creed Rift: nuove informazioni trapelano sul progetto, da un'indiscrezione

Nuova fuga di notizie per Assassin's Creed Rift, il vociferato nuovo capitolo della serie di Ubisoft. Le nuove informazioni sono non confermate, quindi è giusto prenderle con le dovute cautele. Comunque sia sono abbastanza circostanziate, quindi interessanti.

Stando alla gola profonda, che ha preferito rimanere anonima, Assassin's Creed Rift dovrebbe uscire nel primo trimestre del 2023, anche se Ubisoft preferirebbe un lancio a fine 2022. Sarà un gioco a prezzo pieno e non offrirà un aggiornamento crossgen gratuito. Quindi chi acquisterà le versioni Xbox One o PS4 dovrà pagare per aggiornarlo a quelle PS5 o Xbox Series X e S.

Il gioco sarà annunciato nel corso del prossimo Ubisoft Forward, dove ci sarà anche un teaser di Assassin's Creed Infinity (si vedrà solo la sagoma di un uomo, con il logo del gioco). Nel teaser trailer ci sarà Altair, il protagonista del primo Assassin's Creed, che però non sarà nel gioco, ma sarà menzionato nei componimenti poetici che si troveranno durante l'avventura.

Per chi se lo stesse chiedendo, Ubisoft non ha pianificato alcuna edizione rimasterizzata del primo Assassin's Creed. Detto questo Assassin's Creed Rift dovrebbe girare su di una versione aggiornata di Anvil, il motore proprietario di Ubisoft. A quanto pare ci sono già problemi per la Xbox One liscia, non meglio specificati (performance?).

Infine, Assassin's Creed Rift non avrà DLC, ma sarà un titolo completamente autonomo. Uscirà anche su Nintendo Switch in un'edizione cloud, curata da Ubisoft Saguenay.