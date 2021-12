Senua's Saga: Hellblade 2, il nuovo video è un pezzo di gioco in tempo reale, dice Ninja Theory

Quello di Senua's Saga: Hellblade 2 è stato probabilmente il video più impressionante visto nel corso dei The Game Awards 2021 e per questo motivo continuano anche le disquisizioni al riguardo, con Ninja Theory che assicura si tratti di un video tratto dal gioco vero e proprio in tempo reale.

Il primo video di gameplay dai TGA 2021 di Senua's Saga: Hellblade 2 ha un po' ribadito l'effetto che fece il primo video in assoluto andato in scena nell'edizione 2019, ma in questo caso in maniera ancora più impressionante visto che dovrebbe trattarsi di un frammento di gameplay, che mostra dunque l'Unreal Engine 5 sfruttato in maniera decisamente avanzata, tanto da far emergere dei dubbi sulla reale natura del video.

A questi ha risposto nuovamente David Garcia di Ninja Theory, riferendo prima che la demo è "in engine, in tempo reale e senza trucchi", motivo per il quale non appare proprio "perfetta", secondo lo sviluppatore, e poi ribadendo ulteriormente che è "un pezzo del nostro gioco, giocato da un membro del nostro team", a chi domandava delucidazioni sul significato di "in-engine".



Dunque sembra proprio trattarsi di un frammento di gioco vero e proprio per Senua's Saga: Hellblade 2, ovviamente non in versione definitiva ma in tempo reale e qualcosa di simile a quello che dovrebbe essere giocabile alla fine.



Per il resto, Garcia ha fatto presente come i suoni siano tutti 3D utilizzando Project Acoustics e sistemi di audio spaziale e che le musiche sono state elaborate in collaborazione con Heilung, una band folk scandinava. Pare inoltre che "l'integrazione di Wwise [un software di Audiokinetic per i videogiochi -ndR] su Unreal Engine rappresenti un problema", al momento.