Slitterhead è ancora in pre-produzione: l'horror del padre di Silent Hill è lontano

Slitterhead è stato una delle maggiori sorprese annunciate ai The Game Awards 2021, nonché una delle cose più interessanti, trattandosi del nuovo gioco horror dell'autore di Silent Hill, ma a quanto pare il gioco è ancora molto lontano dal compimento, considerando che non è ancora in piena produzione.

In un'intervista pubblicata da VGC, Keiichiro Toyama, il capo del nuovo team Bokeh Studio nonché padre dell'originale Silent Hill, ha riferito che il gioco è ancora in pre-produzione: "Abbiamo concluso la fase di prototipo", ha affermato, "Utilizzeremo le nostre conoscenze raccolte anche attraverso i feedback per entrare in piena produzione. Sebbene sia ancora presto per svelare qualsiasi dettaglio sul gioco e ci vorrà ancora del tempo prima dell'uscita, speriamo che lo attenderete".

Slitterhead è stato presentato con un trailer ai The Game Awards 2021, un video piuttosto strano ma che contiene diversi elementi che richiamano la tradizione di Keiichiro Toyama, il quale è uscito mesi fa dal Sony Japan Studio in chiusura per fondare il suo nuovo team. Successivamente abbiamo visto anche le prime immagini per il nuovo horror in questione, ma attendiamo di scoprirlo più a fondo nei prossimi mesi, considerando che ci sarà ancora da aspettare probabilmente un bel po' prima di vederlo in forma più completa.