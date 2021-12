Halo Infinite: il doppio cosplay di Cortana e Halsey da Jannet dimostra passione

Non solo Master Chief e spartan vari: Halo Infinite può fare da fonte d'ispirazione anche per altri soggetti da reinterpretare, come dimostra in un colpo solo questo doppio cosplay di Cortana e Halsey entrambi da parte di Jannet, che è riuscita ad inserirli in un'unica foto.

Dimostrando una notevole passione per il soggetto in questione, la nota cosplayer, conosciuta anche come Jannetincosplay su Instagram, ha dato in questo modo un assaggio del suo set fotografico incentrato su Halo, in questo caso mettendo in scena contemporaneamente la Dottoressa Halsey e la sua creatura più importante: Cortana.

In attesa che inizino a comparire gli immancabili cosplay di Weapon, possiamo dunque vedere questa bella interpretazione dal lore classico della serie. La brillante scienziata in questo caso è ovviamente mostrata nella sua fase più giovanile rispetto a come viene mostrata solitamente nei giochi, ma non ci lamentiamo più di tanto.

La cosa più particolare è che, sulla sua mano, possiamo vedere la proiezione orografica di Cortana, che è interpretata sempre alla stessa Jannet. Purtroppo il cosplay in questione non è molto visibile ma sembra decisamente ben fatto. Se non altro, Jannet dimostra di avere un notevole interesse per il lore di Halo, come dimostra anche nel messaggio allegato alla foto in cui fa riferimento alla storia di Halo Infinite.