PS5 e accessibilità, Sony lancia un sito dedicato e punta al futuro

Sony ha lanciato un sito dedicato all'accessibilità di PS5, fornendo tutte le informazioni necessarie perché anche gli utenti con disabilità possano fruire dell'esperienza offerta dalla nuova console.

Non si tratta di concetti inediti per la casa giapponese: The Last of Us 2 è stato il videogioco con le migliori opzioni di accessibilità, e più di recente Ratchet & Clank: Rift Apart ha reso felici i giocatori disabili con le sue opzioni.

"Noi di Sony Interactive Entertainment vogliamo costruire un futuro per i giocatori dotati di qualunque abilità", ha dichiarato Jim Ryan, presidente e CEO di SIE. "Utilizziamo la tecnologia per rendere più sofisticati gli strumenti, i prodotti e i servizi relativi all'accessibilità per la community di PlayStation e per condurre la nostra missione: connettere il mondo attraverso il potere del gioco."

Come illustra il video che trovate in testa alla notizia, PlayStation 5 include opzioni visive e sonore che servono appunto per aumentare il grado di accessibilità della piattaforma e dei suoi contenuti.

"Creare un mondo accessibile per i giocatori ci motiva e ispira il nostro lavoro", ha scritto invece Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios. "Aspiriamo a creare giochi che non solo siano in grado di offrire esperienze immersive, ma che consentano anche ai giocatori di creare connessioni significative, visto che abbiamo così tanto in comune grazie alla gioia del gaming."

Sul sito Sony dedicato all'accessibilità, per il momento non ancora disponibile in italiano, sono riportati tutti i giochi PS5 con le relative opzioni, ma anche varie informazioni (per gran parte già note) riguardanti l'accessibilità su PS4.