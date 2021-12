Total War: Warhammer 3, un video mostra la mappa della campagna

Total War: Warhammer 3 ci fornisce un primo sguardo relativo alla mappa della campagna, con un video che illustra la varietà di uno scenario che si spinge dalle distese ghiacciate di Kislev alle Montagne di Mourn, per arrivare infine alle lande isolate di Grand Catha.

In uscita il 17 febbraio 2022, su Xbox Game Pass dal day one, Total War: Warhammer 3 ci coinvolgerà in una nuova, spettacolare battaglia contro le forze che abitano il Regno del Caos, rappresentate dalle orde al servizio dei quattro Poteri Perniciosi.

"Al confine tra i diversi mondi, due imponenti regni fanno la guardia: gli austeri guerrieri di Kislev e l'immenso impero del Grande Catai", si legge nella sinossi ufficiale. "Ma ognuno di essi ha le proprie difficoltà da affrontare, e ora hanno entrambi un motivo per attraversare la soglia del Regno del Caos con i loro eserciti."

A giudicare dalle caratteristiche dell'ambientazione descritte nel filmato, il viaggio che dovremo intraprendere in Total War: Warhammer 3 sarà pieno di insidie da non sottovalutare. Saremo abbastanza forti e coraggiosi da portarlo a termine con successo?