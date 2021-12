Spider-Man: No Way Home su Rotten Tomatoes ha il 97% di recensioni positive

Spider-Man: No Way Home ha totalizzato un impressionante 97% su Rotten Tomatoes, il che significa appunto che quella è la percentuale delle recensioni positive fra le 74 riportate al momento sul celebre sito.

Sembra che Sony stia preparando altri tre film di Spider-Man con Tom Holland, e sebbene tale notizia non sia ancora stata confermata è chiaro che si tratterebbe di una mossa obbligata dopo un eventuale successo planetario per questo terzo capitolo con l'attore inglese.

Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche italiane domani, 15 dicembre, e a quel punto finalmente sapremo se tutto questo entusiasmo nei confronti del nuovo film Sony è davvero giustificato.

Nel frattempo, come spesso accade, è scattato l'allarme spoiler sui social: dalle proiezioni per la stampa arrivano purtroppo anticipazioni indesiderate su ciò che vedremo in Spider-Man: No Way Home, dunque vi suggeriamo di fare attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa.