Zelda: Breath of the Wild 2, nuovi dettagli sul gameplay da tre brevetti Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 vanterà meccaniche di gameplay particolarmente sofisticate, stando alle informazioni riportate all'interno di tre differenti brevetti depositati da Nintendo.

Zelda: Breath of the Wild 2 non verrà mostrato prima dell'E3 2022, secondo Jeff Grubb, dunque ci separano probabilmente ancora alcuni mesi da un reveal dettagliato, ma i dettagli emersi fanno riflettere sul grado di complessità a cui sembrano puntare gli sviluppatori del gioco.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, uno dei brevetti Nintendo

Il primo brevetto, depositato presso la WIPO con il numero 20210370175, illustra le condizioni necessarie per arrampicarsi su di una piattaforma mentre ci troviamo al di sotto di essa. A quanto pare sarà possibile eseguire tale azione liberamente e non in punti prestabiliti.

Il secondo brevetto, numero US20210370178, pare invece fare riferimento ai puzzle ambientali e alla loro connotazione. Nel trailer del gameplay di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 abbiamo scoperto che Link acquisirà un potere che gli consentirà di trasportare gli oggetti indietro nel tempo e qui viene spiegato come funzionerà tale meccanica.

Il terzo brevetto, numero US20210370179, si concentra invece sul free falling: Link potrà assumere diverse posizioni durante la caduta, ad esempio girarsi di schiena o tuffarsi, ma anche utilizzare l'arco e colpire i nemici al volo.