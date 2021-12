Zelda Breath of the Wild 2 non sarà mostrato prima dell'E3 2022, secondo Jeff Grubb

Uno dei giochi più attesi del prossimo anno è The Legend of Zelda Breath of The Wild 2. Quando potremo vederlo di nuovo? Non ai The Game Awards 2021 e non prima dell'E3 2022, questo secondo Jeff Grubb e Nate the Hate.

Nate the Hate è un noto insider di Nintendo e, insieme al giornalista Jeff Grubb, ha detto la propria sul possibile periodo temporale del prossimo annuncio della compagnia di Kyoto dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Secondo i due, l'E3 2022 è il momento più credibile, o forse - come specula Grubb - il gioco sarà mostrato durante il Nintendo Direct a tema Zelda che la compagnia starebbe preparando, sempre fissato per l'inizio di giugno 2022.

Entrambi affermano che il prossimo trailer indicherà in modo definitivo il nome ufficiale del gioco. Ricordiamo infatti che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non è il vero titolo. Nintendo non ha ancora indicato il vero nome del gioco in quanto contiene indizi sulla storia e non vuole anticipare troppi dettagli. La data di uscita (per ora) è fissata per il 2022, quindi - sempre ammesso che venga rispettata - è credibile che un trailer dell'E3 2022 indichi il nome ufficiale.

Un personaggio corre in un campo dorato in The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Ricordiamo che sono passati due anni dalla conferma ufficiale da parte di Nintendo di un seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Abbiamo poi dovuto aspettare l'E3 2021 per un vero primo assaggio del gioco, con poche scene montate di gameplay che non ci hanno permesso di capire nel dettaglio come sarà il gioco.

Le dichiarazioni di Grubb contrastano con un precedente rumor: Geoff Keighley aveva affermato che un gioco di 2.5 anni fa sarà mostrato al The Game Awards 2021 e i fan avevano supposto che fosse The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.