The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà mostrato ai The Games Awards 2021?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe essere mostrato ai The Game Awards 2021, almeno stando alle speculazioni di alcuni fan nate da un tweet di Geoff Keighley. Cerchiamo di capirci qualcosa.

Keighley ha scritto di stare guardando la versione finale di una prima mondiale cui ha lavorato con gli sviluppatori per 2,5 anni, sentendosi onorato per quanto fatto e per la collaborazione stessa.

2,5 anni corrispondono all'ultima volta che Keighley è potuto andare in visita a degli studi di sviluppo, a sua detta (la pandemia non vi sarà sicuramente sfuggita ndr). Per i fan Nintendo, però, è il tempo trascorso dall'annuncio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, che ne hanno subito dedotto come a essere presentato sarà proprio il nuovo gioco di Zelda e soci.

Alcuni sono dubbiosi per il fatto che si parla di una prima mondiale, mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è già stato mostrato. In realtà diversi titoli visti ai TGA sono stati considerati delle prime mondiali, nonostante fossero conosciuti. Inoltre il titolo di Nintendo non ha ancora un nome definitivo, quindi tutto è possibile.

Inoltre alcuni hanno anche ricordato che Aonuma, il director della serie Zelda, aveva promesso novità entro l'anno per il nuovo gioco. Quale occasione migliori per darne?

Naturalmente prendete il tutto con le dovute cautele, perché di confermato non c'è assolutamente niente. Di nostro speriamo che sia tutto vero, perché The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 varrebbe da solo lo show.