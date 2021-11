Resident Evil 4 Remake, attore di Wesker svela lo sviluppo del gioco e mostra un artwork

Resident Evil 4 Remake è in sviluppo. A dirlo non è stato un passante. ma l'attore D.C. Douglas, che non solo ha svelato di aver dato le sue fattezze ad Albert Wesker, ma ha anche inoltrato un artwork del personaggio, probabilmente rompendo un NDA firmato con Capcom, come da lui stesso ammesso.

Resident Evil 4 Remake, l'artwork di Wesker

Diciamo che a questo punto la conferma dell'editore giapponese è una pura formalità. L'uscita di Douglas ribadisce di fatto le numerosissime voci di corridoio che si sono succedute negli scorsi mesi. Rimane da vedere come reagirà Capcom a questa clamorosa fuga di notizie.

Rigirando l'artwork, Douglas aveva chiesto al suo contatto di non divulgarlo per il rischio di essere querelato da Capcom. Evidentemente si deve essere fidato della persona sbagliata, dato che ormai è ovunque. Di questi tempi chi non tradirebbe qualcuno che ti ha dato fiducia per un po' di notorietà sul web?

Comunque sia, è giusto dire che la notizia va presa con le dovute cautele, visto che non è ufficiale. Poi ovviamente, ognuno tragga le conclusioni che ritiene più opportune.

Intanto che aspettiamo il remake di Resident Evil 4, possiamo rigiocarci Resident Evil Village, appena nominato tra i GOTY dei The Game Awards 2021.