PS5 DualSense Charging Station: offerta Amazon del Black Friday 2021 per il ricaricatore ufficiale

Per questa fine Black Friday 2021, su Amazon abbiamo modo di trovare in offerta una DualSense Charging Station per PS5, il ricaricatore ufficiale di Sony. Lo sconto è del 20%, ovvero di 6€. Il prezzo pieno di questo device ufficiale è 29.99€. Negli ultimi mesi di rado è stato disponibile e di ancora più di rado in offerta. Ora, invece, dopo un paio di cali di prezzo, si trova al proprio minimo storico. È venduto e spedito da Amazon.

La DualSense Charging Station permette di caricare due controller DualSense di PS5 in contemporanea senza dover utilizzare la console. È perfetta per assicurarsi che il proprio controller sia sempre carico e che non vi siano cavi che girano per la stanza connessi alla console.

DualSense Charging Station per PS5

