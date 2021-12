Senua's Saga: Hellblade 2, Hideo Kojima molto colpito dal gameplay

Hideo Kojima è rimasto colpito dal gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2, mostrato con un video durante i The Game Awards 2021, e ha voluto comunicare il proprio entusiasmo con un tweet a base di sole emoticon: un pollice alto, gli occhi a cuoricino e tre missili che decollano.

Accolto con grande felicità dai ragazzi di Ninja Theory, come si vede nella risposta, il messaggio di Kojima è interessante per due motivi fondamentali: il primo è che si tratta dell'unico commento postato dal game designer giapponese relativamente ai giochi mostrati ai The Game Awards 2021, il secondo è appunto la natura insolita del tweet.

Che il gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2 abbia per molti versi rubato la scena durante l'evento organizzato da Geoff Keighley sono praticamente tutti d'accordo, e l'opinione di Kojima si aggiunge dunque a tanti altri riscontri positivi per il gioco.

Il suo post entusiastico ci ha però fatto riflettere su come proprio le atmosfere di quel trailer siano in effetti vicine al modo di raccontare le storie dello stesso Kojima, vedi ad esempio il lavoro realizzato con il comparto narrativo di Death Stranding.

Dunque magari nel messaggio di ringraziamento di Ninja Theory e nella GIF allegata, che mostra un Sam Bridges che festeggia sfrenatamente, è possibile trovare anche la conferma di come in qualche modo il team si sia ispirato alle opere del padre di Metal Gear Solid.