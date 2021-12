I 10 giochi del 2021 che ci hanno aiutato a definire chi siamo per il LA Times

Il Los Angeles Times ha pubblicato una lista con i 10 giochi essenziali del 2021 che ci hanno aiutato a definire chi siamo adesso; e nell'elenco non mancano sorprese e produzioni indipendenti, com'era lecito attendersi.



The Artful Escape: "Una lettera d'amore nei confronti dell'idea di sognare, un'ode al potere trascendente dell'arte e una lezione interattiva sul superamento delle insicurezze." Psychonauts 2: "Un trionfo, in quanto comprende la stravaganza e la stupidità insite nei giochi run & jump, collocando il nostro eroe in una sorta di ridicolo scenario che ha senso solo nei videogiochi o nei cartoni animati." Sable: "Tratta due delle domande esistenziali più stressanti con cui chiunque di noi deve confrontarsi - chi siamo e che tipo di persona vogliamo essere - nella maniera più rilassante e riflessiva possibile." Chicory: A Colorful Tale: "Un gioco che parla del credere nel potere della propria creatività, della sorpresa o dello stupore collegati al tentativo di disegnare o dipingere, e dello stress talvolta paralizzante dell'essere all'altezza delle aspettative altrui." Unpacking: "Unpacking è una storia che parla di crescita, dei cambiamenti della vita raccontati attraverso gli oggetti che possediamo, quelli che acquistiamo e quelli che teniamo sempre stretti ma fuori dal nostro sguardo." Last Call Overboard! Genesis Noir Halo Infinite Behind the Frame: Il paesaggio più bello

"Quando guardo ai giochi per me più importanti del 2021, penso più che altro all'esperienza emotiva che mi hanno offerto, a titoli che mi hanno chiesto di ripensare a come interagire con un testo digitale o mi hanno lasciato con delle domande a cui rispondere", ha scritto l'autore dell'articolo, Todd Martens.

"Molti, inclusi The Artful Escape (recensione), Sable (recensione), Unpacking (recensione) e altri, hanno cercato di mettere in discussione il nostro posto e il nostro ruolo nel mondo. Sono ricerche di un'identità piuttosto che collezioni di puzzle."

"In altre parole", continua Martens, "parliamo di spunti di discussione, e sono i miei titoli preferiti del 2021 perché sembrano essi stessi dei dialoghi. Dopotutto è questo il bello di un medium interattivo."