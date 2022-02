Psychonauts 2 non sarebbe stato lo stesso senza il supporto di Microsoft, per Aaron Greenberg

Stando a quanto raccontato da Aaron Greenberg di Microsoft in un'intervista, Psychonauts 2 di Double Fine non sarebbe stato lo stesso senza il supporto da parte di Microsoft. Si parla di supporto finanziario, ma anche nello sviluppo.

Greenberg: "Quando contattammo Double Fine, avevano un budget limitato per Psychonauts 2 e avrebbero lanciato il gioco con ciò che avevano, perché non potevano chiedere altri soldi su Kickstarter (in realtà Psychonauts 2 è stato finanziato su FIG, un'altra piattaforma di crowd funding Ndr).

Dopo l'acquisizione, abbiamo iniettato molti soldi nello studio, oltre a fornire un intero team di sviluppatori per supportare il gioco, dando anche dei nuovi animatori, nuove tecnologie e molto altro."

Greenberg ha poi aggiunto che Microsoft ha chiesto espressamente a Double Fine di lanciare il gioco solo quando fosse stato pronto, evitando così critiche dal punto di vista tecnico.

Insomma, senza l'ingresso negli Xbox Game Studios di Double Fine, Psychonauts 2 rischiava di essere molto diverso da ciò che è stato, in più di un senso molto più povero. Invece si è rivelato essere uno dei titoli migliori del 2021, come certificato dalla nostra recensione e da molte altre.