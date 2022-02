Steam Deck: ora è possibile verificare la compatibilità della propria libreria di giochi

Valve ha lanciato una pagina dedicata alla verifica della compatibilità della propria libreria dei giochi Steam con Steam Deck, il suo ibrido tra una console portatile e un PC. Si tratta di uno strumento utilissimo per chi vuole sapere cosa potrà giocare o meno sul nuovo hardware (al netto di futuri aggiornamenti).

Tutto quello che bisogna fare è raggiungere questa pagina e collegare il proprio account. Tutti i giochi posseduti saranno quindi suddivisi nelle seguenti categorie, decisamente autoesplicative: Giochi della tua Libreria Verificati sul Deck; Giochi della tua Libreria Giocabili sul Deck; Giochi della tua Libreria Non supportati sul Deck; Giochi della tua Libreria Non testati per il Deck.

Da sottolineare, come fatto anche da Valve, che "Il team di verifica di Steam Deck testa sempre più giochi ogni giorno, avanzando all'interno del catalogo di Steam. Per maggiori informazioni sul nostro processo di verifica della compatibilità e per sapere cosa significano i risultati, consulta questa pagina: https://www.steamdeck.com/verified.

Di seguito sono elencati i giochi *della tua Libreria* che abbiamo testato finora. Torna spesso per trovare degli aggiornamenti, poiché testiamo nuovi giochi ogni giorno."