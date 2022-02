Assetto Corsa Competizione, il trailer di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Assetto Corsa Competizione è ora disponibile anche in versione next-gen su PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da 505 Games.

Caratterizzato da una grafica a 4K e 60 fps, il racer sviluppato da Kunos Simulazioni "stabilisce il modello di riferimento per il sim racing su console, permettendo ai giocatori di competere su 11 tracciati del campionato GT3, ognuno accuratamente ricreato con la tecnologia Laser-Scan per un realismo senza precedenti", recita il comunicato stampa.

"La dedizione di KUNOS Simulazioni all'autenticità è stata applicata ad ogni aspetto del gioco, dalle condizioni atmosferiche fotorealistiche, alle gare dinamiche gare notturne, all'animazione motion capture e al campionamento audio multicanale."

"Oltre al parco veicoli esistente, i piloti possono anche padroneggiare la nuova BMW M4 GT3, portando il numero di auto su licenza a 25. Ogni veicolo vanta un setup completamente regolabile, 60+ livree addizionali dalla stagione 2021 e altro ancora."

"Queste creazioni uniche possono essere utilizzate in modalità singolo e multiplayer come Sprint, Endurance e la 24 ore di Spa, mentre l'esperienza in solitaria di Assetto Corsa Competizione offre le modalità Carriera, Campionato e Gioco Libero."

"I piloti più competitivi possono testare il loro valore contro un massimo di 30 giocatori, grazie all'aumento di griglie di partenza con le console next-gen, mentre l'esperienza multiplayer può essere completamente personalizzata grazie al sistema di classifica fair-play (che premia i piloti virtuosi!), al solido matchmaking, alle sfide da completare e alle classifiche online in tempo reale."

"Le partite multiplayer private permettono anche ai giocatori di gareggiare in privato con i loro amici. Assetto Corsa Competizione supporta anche una vasta gamma di hardware, dai gamepad classici ai volanti professionali per aggiungere ancora più fisicità e realismo all'esperienza."