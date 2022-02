Elden Ring, 100 giocatori riceveranno il titolo di Elden Lord o Lady nel Regno Unito

Elden Ring vedrà 100 giocatori inglesi ricevere il titolo ufficiale di Elden Lord o Elden Lady grazie a un'iniziativa di Bandai Namco UK in collaborazione con Highland Titles.

Mentre cresce l'attesa per le recensioni di Elden Ring, che verranno pubblicate oggi dalle 16.00, il publisher ha dunque pensato di sfruttare l'ambientazione dark fantasy dell'action RPG di FromSoftware per dar vita a un contest decisamente diverso dal solito.

Chiaramente il titolo di Elden Lord o Elden Lady non avrà lo stesso valore di un titolo ereditario, ma potrà essere utilizzato su documenti legali e pare che le persone che ne siano state insignite abbiano sperimentato tutta una serie di vantaggi nella vita di tutti i giorni, dagli upgrade in prima classe ai trattamenti preferenziali.

Elden Ring, la certificazione di Elden Lord o Lady

Non è tutto: i vincitori del contest riceveranno anche il diritto di possesso su di un pezzo di terreno di dimensioni variabili, fino a 9 metri quadri, collocato nella riserva naturale di Highland Titles che si trova vicino Glencoe, in Scozia.

Per partecipare all'iniziativa bisognerà necessariamente essere residenti in UK o Irlanda e avere un'età superiore ai 16 anni. Ciò che si dovrà fare sarà inviare un messaggio all'indirizzo eldenlord@bandainamcoent.eu dal 25 febbraio all'11 marzo e illustrare i motivi per cui si sarebbe degni del titolo di Elden Lord.