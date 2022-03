Dead Space: teaser annuncia un live stream dedicato al gioco per questa settimana

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo teaser trailer del remake di Dead Space che annuncia un live stream dedicato al gioco per venerdì 11 marzo 2022, alle ore 19:00. Probabilmente sarà mostrato per la prima volta il gameplay, quindi è un evento da non perdere, soprattutto per gli amanti dell'originale e dell'horror.

Il filmato in sé non è particolarmente rilevante, ma è comunque un bel vedere, soprattutto perché realizzato con le risorse di gioco. Mostra una serie di corridoi in rovina, nonché il protagonista, inquadrato di spalle. Naturalmente è solo l'antipasto di quello che ci attende durante l'evento principale.

Leggiamo la trama del Dead Space originale, che probabilmente sarà confermata anche per il seguito:

In seguito alla scoperta su un lontano pianeta di uno strano manufatto, a bordo di un'immensa nave spaziale per la ricerca mineraria si verifica un blackout energetico e delle comunicazioni. L'ingegnere Isaac Clarke parte per una missione di riparazione per poi scoprire una terribile verità: l'equipaggio è stato brutalmente massacrato e contaminato da un'infezione aliena. Isaac ora è totalmente isolato, intrappolato e coinvolto suo malgrado in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il remake di Dead Space è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X e S.