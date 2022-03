Sifu aggiornato con il doppiaggio in mandarino

Lo sviluppatore Sloclap ha pubblicato un aggiornamento gratuito di Sifu che aggiunge il doppiaggio completo in mandarino. Si tratta di un'opzione richiesta da moltissime persone, visto lo stile del gioco e le sue principali fonti d'ispirazione.

Leggiamo il cast dei doppiatori:

Protagonista (doppiato da Lui Beichen e Mi Xiao)

Yang (doppiato da Huang Jinze)

Sean (doppiato da Liu Yingjie)

Fajar (doppiato da Lu Xiaotong)

Kuroki (doppiato da Xu Chen)

Lu Xiaotong (doppiato da Jing Feng)

Sifu è disponibile in formato digitale per PS5, PS4 e PC (esclusiva Epic Games Store). Il 3 maggio sarà pubblicata un'edizione fisica per le console PlayStation.