Tekken: Bloodline annunciato da Netflix: una serie TV animata sul gioco, con trailer

Netflix ha annunciato con un trailer Tekken: Bloodline, una nuova serie TV animata basata sulla proprietà intellettuale di Bandai Namco, che racconterà una storia legata alla lunga serie di videogiochi picchiaduro.

Protagonista della serie TV sarà in particolare Jin Kazama, dunque possiamo aspettarci un approfondimento sulla nota storia della famiglia, costruita sui combattimenti, le arti marziali e gli scontri di potere all'interno dei Kazama e tra entità più o meno mitologiche.

"Il potere è tutto - Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, lo stile tradizionale di arti marziali Kazama, dalla propria madre fin da bambino. Nonostante questo, è rimasto indifeso di fronte alla mostruosa malvagità che è comparsa all'improvviso, distruggendo tutto quello che gli era caro e cambiando la sua vita per sempre.

Arrabbiato con sé stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin ha giurato vendetta e si è lanciato alla ricerca del potere assoluto per poterla ottenere. La sua avventura lo spingerà verso la battaglia finale sul piano globale - il torneo King of Iron Fist."

Qui sopra potete vedere il trailer di presentazione che riporta alcuni frammenti della storia con protagonista Jin nel suo lungo percorso di allenamento fino a diventare il combattente che conosciamo dalla serie di videogiochi. Non c'è ancora una data d'uscita per la serie, mentre registriamo come Netflix continui a proporre produzioni tratte da videogiochi dopo Shenmue e Cuphead, tra gli altri.