The Boys: il cosplay di Starlight di Kalinka Fox è abbagliante come nella serie Amazon Prime Video

C'è grande fermento per la Stagione 3 di The Boys, in arrivo su Amazon Prime Video a giugno, specialmente dopo aver visto il trailer redband di pochi giorni fa. Per ingannare l'attesa possiamo ammirare il cosplay di Starlight, la supereroina de I Sette, firmato Kalinka Fox.

Starlight, nome da eroina di Anne January, è la new entry de I Sette, il gruppo di supereroi più forti e famosi degli Stati Uniti. Il suo potere è quello di assorbire l'elettricità emessa dagli apparecchi nelle vicinanze per poi rilasciarla sul malcapitato di turno, emettendo un bagliore accecante. È dotata anche di una forza sovrumana ed è in grado di resistere persino ai proiettili. Mossa da nobili ideali, ben presto dovrà fare i conti con la dura realtà: il mito de I Sette è solo una facciata creata dalla Vought, un'azienda più interessata ai profitti che a salvare vite umane.

Ne è un esempio il costume che Starlight è costretta a indossare su ordine della compagnia, riproposto nel cosplay di Kalinka Fox. Ben più attillato e scoperto dell'originale è stato realizzato dal reparto marketing propinandolo come un "simbolo femminita", ma l'intento è chiaramente tutt'altro.

Kalinka Fox come al solito colpisce nel segno con il suo cosplay, semplice ma efficacie. Il costume è stato ricreato alla perfezione e grazie all'aiuto di Photoshop per ricreare i poteri abbaglianti la modella reinterpreta alla perfezione Starlight.

