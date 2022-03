Top 10 UK: Gran Turismo 7 mantiene la vetta, Elden Ring risale al secondo posto

GfK ha condiviso la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito della scorsa settimana. Gran Turismo 7 rimane saldo al primo posto, seguito da Elden Ring che risale in seconda posizione.

Di seguito la top 10 del mercato retail in UK:

Gran Turismo 7 Elden Ring WWE 2K22 Leggende Pokémon Arceus Pokémon Diamante Lucente Super Mario 3D World + Bowser's Fury Horizon Forbidden West Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Pokémon Perla Splendente Five Nights At Freddy's: Security Breach

Gran Turismo 7, un'immagine tratta dal gioco di Polyphony Digital

Gran Turismo 7 mantiene la prima posizione nella classifica di vendite del Regno Unito, nonostante un calo del 42% delle copie vendute su base settimanale, il che è abbastanza normale considerando che il gioco di Polyphony Digital è sul mercato da inizio marzo.

Elden Ring ritorna al secondo posto nonostante un calo del 25% delle unità acquistate, dopo averlo ceduto la settimana scorsa a WWE 2K22, ora sceso al terzo posto. Leggende Pokémon Arceus risale la classifica posizionandosi quarto, mentre Horizon Forbidden West scivola al settimo posto, con un calo del 41% delle copie vendute su base settimanale.

Questa settimana rientrano nella Top 10 Pokémon Diamante Lucente (quinto), Super Mario 3D World + Bowser's Fury (sesto), Pokémon Perla Splendente (nono) grazie alle promozioni per i titoli Nintendo in UK disponibili nei giorni scorsi.

Infine, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Five Nights At Freddy's: Security Breach sono le due new entry della classifica del Regno Unito della scorsa settimana, piazzandosi rispettivamente all'ottavo e decimo posto.