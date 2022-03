Star Wars Jedi: Fallen Order 2, reveal ufficaile durante la Star Wars Celebration, per Jeff Grubb

Stando a Jeff Grubb, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 verrà annunciato ufficialmente durante la Star Wars Celebration 2022, che si svolgerà tra il 26 e il 29 maggio, dunque tra circa due mesi. Per chi non lo sapesse, Grubb è un noto giornalista di VentureBeat con diversi contatti all'interno dell'industria videoludica, dunque è una fonte da tenere senza dubbio in considerazione.

"Ne sentiremo parlare (di Star Wars Jedi: Fallen Order 2) a maggio durante la Star Wars Celebration. Ecco quando verrà annunciato", ha dichiarato Grubb durante l'ultimo podcast pubblicato sul suo canale YouTube. "Quindi tenetelo d'occhio, perché è in questo evento che verrà presentato".

Star Wars: Jedi Fallen Order, un artwork ufficiale

Anche Tom Henderson e Bespin Bullettin in passato hanno affermato che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 verrà annunciato ufficialmente a maggio. Nel loro caso però si parla di un reveal fissato per lo Star Wars Day, dunque il 4 maggio 2022, mentre come accennato in precedenza la Star Wars Celebration citata da Grubb si svolgerà a fine maggio.

Sono indiscrezioni ovviamente da prendere con le pinze, tuttavia, considerando che è stato cancellato l'EA Play 2022 di quest'estate, le due date sopracitate sembrerebbero effettivamente piuttosto credibili per un annuncio in pompa magna di Star Wars: Jedi Fallen Order 2, che in ogni caso ricordiamo attualmente esiste solo nel regno dei rumor.