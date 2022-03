GDC 2022: PlayStation VR2 sarà protagonista di una conferenza di Unity

PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5, sarà al centro di una conferenza presentata da Unity durante il corso della GDC 2022, che si svolgerà giovedì 24 marzo alle 14:00 locali, dunque alle 22:00 italiane. Si tratta tuttavia di una presentazione molto tecnica, pensata perlopiù per gli sviluppatori.

Dalla pagina informativa del sito della GDC apprendiamo che la conferenza, intitolata "Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity", sarà presentata da Fabien Houlmman (Senior Graphics Developer, Unity Technologies), Bria Williams (Senior Product Manager, Unity Technologies), David Ruddell (Manager, Software Engineering, Unity Technologies) e Jono Forbes (XR Workflows & Content Tech Lead, Unity Technologies).

PlayStation VR2, un'immagine ufficiale del nuovo visore di PS5

Come accennato in precedenza si tratta di una presentazione pensata per gli addetti ai lavori, tanto che la pagina afferma che "questa sessione è rivolta agli sviluppatori di console e VR che desiderano sviluppare per PlayStation VR2". Nello specifico si parlerà di come "Unity può aiutarvi a creare titoli VR migliori" e come "utilizzare la piattaforma e gli strumenti grafici per creare esperienze per PlayStation VR2 e ottimizzare le prestazioni dei vostri progetti"

Insomma, dubitiamo che verranno svelati dettagli interessanti per il grande pubblico, ma in caso contrario state pur certi che li riporteremo sulle nostre pagine.

Rimanendo in tema, secondo un insider PlayStation VR2 uscirà nei primo trimestre del 2023, mentre per Oops Leaks Hideo Kojima sta sviluppando un nuovo gioco proprio per il visore di PS5.