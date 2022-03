Windows 1.0: easter egg scovato dopo 35 anni, legato anche a Gabe Newell di Valve

Lucas Brooks, utente di Twitter, ha svelato tramite il social network di aver scovato all'interno del primissimo sistema operativo Windows di Microsoft - ovvero Windows 1.0 - un easter egg, all'interno del quale compare anche Gabe Newell di Valve.

Di cosa si tratta? È una lista che mostra i membri del team che ha lavorato su Windows 1.0. Perché Gabe Newell ne fa parte? Non molti lo sanno, ma il capo di Valve ha lavorato per Microsoft per alcuni anni prima di fondare la propria compagnia. Newell si è unito alla società di Redmond nel 1983, due anni prima della pubblicazione di Windows 1.0 ed stato parte del team che ha lavorato sull'OS. Ha lasciato la compagnia nel 1996.

Si tratta di un easter egg molto semplice e il suo contenuto non sorprende troppo. Ad essere particolare è il modo in cui è stata trovata. Infatti, queste informazioni sono talmente nascoste all'interno di Windows 1.0 da far sì che vengano accompagnate da un messaggio di "Congratulazioni!", come potete vedere nel tweet. I creatori sapevano che sarebbe stato difficile trovare tale lista.

Va precisato, inoltre, che l'utente Twitter non ha trovato in modo normale l'easter egg. Ha dovuto modificare qualche linea di codice per fare in modo che la lista apparisse. Pare che i dati legati all'easter egg siano nascosti dentro un fil bitmap che mostra una faccina sorridente. All'epoca nessuno aveva scoperto di che si trattasse.

