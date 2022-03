The Batman supera i 300 milioni di dollari al botteghino USA

The Batman supererà nel corso della giornata odierna i 300 milioni di dollari di introiti al botteghino USA. Il film DC è un successo, soprattutto in patria.

The Batman, ricordiamo, ha ottenuto un ottimo primo weekend negli USA, ottenendo il secondo miglior debutto durante la pandemia. Anche durante la seconda settimana ha ottenuto validissimi risultati. Alla fine della terza, secondo le previsioni, The Batman è pronto a guadagnare altri 36,8 milioni di dollari che gli permetteranno di arrivare a un totale di 300,1 milioni di dollari totali negli Stati Uniti.

The Batman, interpretato da Robert Pattinson

"Il segreto del cinema è la qualità. È la migliore strategia commerciale sia per i film in sala che per i film di supereroi", ha detto il presidente della Warner Bros. Pictures Toby Emmerich a Deadline dopo il weekend di apertura di The Batman. "I film non devono avere tutti lo stesso tono, o incastrarsi con altri film DC, o avere un easter egg che mette le basi per un altro film. La qualità è il fattore più importante per uno studio, e la cosa più grande che puoi fare per influenzare la qualità è il regista che assumi".

Matt Reeves è il regista di The Batman. Robert Pattinson è Bruce Wayne, e Zoë Kravitz è Catwoman, mentre Paul Dano veste i panni dell'Enigmista. Infine, Colin Farrell è il Pinguino e avrà una propria serie dedicata.