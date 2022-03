The Batman: una serie TV spin-off sul Pinguino da HBO Max in lavorazione

Sembra proprio che The Batman sia destinato ad avere una serie TV spin-off, la quale dovrebbe basarsi sulla figura del Pinguino e pare sia in lavorazione presso HBO Max, secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, dunque sembra essere una produzione di un certo livello.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, ma questa serie TV avrà per protagonista Oswald Cobblepot, ovvero il Pinguino, che nel nuovo film The Batman è interpretato da Colin Farrell (con il supporto di un notevole trucco sulla faccia).

Il Pinguino, interpretato da Colin Farrell

La storia si concentrerà probabilmente sulla sua ascesa ai ranghi più alti della criminalità organizzata di Gotham City.

D'altra parte, il Pinguino è considerato uno dei cattivi più amati dell'universo di Batman ed è effettivamente un personaggio dotato di un notevole background che potrebbe prestarsi a un racconto più esteso, anche più di varie altre figure comunque interessanti che popolano Gotham.

Il regista di The Batman, Matt Reeves, è executive producer della serie TV insieme allo stesso Farrell, mentre lo showrunner è Lauren LeFranc. Farrell si è detto molto emozionato per questo progetto: "Il mondo che Matt Reeves ha creato per The Batman garantisce la possibilità di uno sguardo più profondo su Oz e sulla sua ascesa tra i ranghi criminali per diventare il Pinguino", ha affermato l'attore.

"Sarà bello tornare a interpretarlo sulle trade di Gotham per un po' di follia e un po' di caos aggiuntivo". The Batman intanto si conferma un successo, con recensioni estremamente positive al lancio e 57 milioni di dollari al botteghino nel primo giorno.