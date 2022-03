Halo Infinite: l'evento Tactical Ops è iniziato

È iniziato nelle ore scorse il nuovo evento Tactical Ops all'interno di Halo Infinite, che consente di ottenere nuovi elementi di armatura legati alla sfida in questione, che fa proseguire la prima stagione del gioco 343 Industries.

Si tratta di prendere parte alla modalità Tactical Slayer e alla playlist in questione per due settimane, con l'evento che proseguirà fino al 22 marzo 2022 e che consente di ottenere varie ricompense, come riassunto nell'immagine riportata qui sotto.

Halo Infinite, le ricompense dell'evento Tactical Ops

Nella fattispecie, la modalità in questione prevede l'uso di BR, nessun radar né scudi e nemmeno granate, ma sono previste alcune varianti basate sulle armi utilizzabili durante l'evento:

Tactical Slayer

Tactical Slayer Commandos

Tactical Slayer Sidekicks

Tactical Slayer Stalker Rifles

Tactical Slayer Manglers

Completare le sfide presenti durante l'evento consente di sbloccare vari elementi speciali come l'elmetto Mark V ZETA per il core Mark VII, una variante speciale dell'elmetto classico degli Spartan. Per il resto, abbiamo avuto finalmente notizie sulla Stagione 2 di Halo Infinite e anche su la Campagna cooperativa e la Forgia, ma ci sarà ancora da aspettare un po' prima di vederle.