PS5 è la console più desiderata su Amazon in tutto il mondo

A due anni dal lancio, PS5 è ancora la console più desiderata dagli acquirenti di Amazon in praticamente tutti i mercati principali in cui opera lo store di Jeff Bezos, come confermato confermato dalle classifiche "most wished for".

Controllando i vari marketplace di Amazon è possibile constatare infatti che PS5 è al primo posto dei prodotti più desiderati per quanto riguarda gli articoli videoludici, battendo dunque i concorrenti Nintendo Switch, Xbox Series X e S:

PS5 Standard e Digital

Come possiamo notare PS5 Standard Edition è al primo posto in tutti paesi segnalati, con la versione solo digitale che in molti casi rientra nella Top 10. Ad esempio, nel Bel Paese PS5 Digital Edition è decima, subito dopo Nintendo Switch. Xbox Series X è invece al quindicesimo posto, Xbox Series S al venticinquesimo e Nintendo Switch OLED al ventinovesimo.

Sin dal lancio la console ammiraglia di Sony ha macinato numeri di vendita notevoli, frenati solo dalla crisi dei semiconduttori che ha colpito un po' tutta l'elettronica di consumo ed è fondamentalmente questo il motivo per cui ancora in tantissimi non sono riusciti a passare alla next-gen. Stando agli ultimi dati ufficiali di Sony diramati a inizio febbraio sono state vendute oltre 17,2 milioni di unità di PS5.