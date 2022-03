Lost Judgment: The Kaito Files, il trailer del Primal Focus rivela la nuova feature

Lost Judgment: The Kaito Files vedrà l'introduzione di alcune novità sotto il profilo del gameplay, come ad esempio il Primal Focus: si tratta di un'abilità innata del protagonista del DLC, Masaharu Kaito, che gli consente di fiutare gli indizi... letteralmente.

In uscita il 28 marzo, Lost Judgment: The Kaito Files ci metterà per la prima volta al comando del socio di Takayuki Yagami, rimasto da solo ad occuparsi dell'agenzia per alcuni giorni a causa di un impegno di Tak.

Dovremo dunque affrontare in solitaria un difficile caso che implicherà, come da tradizione, un mix di furiosi combattimenti (anche utilizzando lo stile Tank mostrato con un video di gameplay) e sequenze investigative.

"Dopo gli eventi di Lost Judgment, Kaito accetta un caso piuttosto remunerativo mentre Yagami è fuori città e si ritrova a cercare una sua vecchia fiamma, Mikiko", si legge nella sinossi del DLC.

"Lungo il tragitto, Kaito incontra un ragazzo che dice di essere suo figlio e decide di collaborare con lui per scoprire la verità sulla scomparsa della donna."