Metal Gear Solid, il film: Oscar Isaac aggiorna sui lavori, ci sarà da aspettare

Oscar Isaac ha parlato anche del film di Metal Gear Solid, a margine di un'intervista incentrata soprattutto su Moon Knight, facendo capire come la pellicola basata sul gioco di Hideo Kojima si farà attendere ancora parecchio.

"Non siamo ancora nemmeno in pre-produzione", ha affermato l'attore, riferendo dunque che i tempi di lavorazione si prospettano ancora molto lunghi per Metal Gear Solid. "Stiamo vedendo ora com'è la storia, come si svilupperà. Vedremo cosa verrà fuori".

Metal Gear Solid, un concept di Snake

Insomma, sembra proprio che la produzione sia tutt'altro che avviata in maniera decisa, visto che il progetto è ancora nelle sue primissime fasi.

Oscar Isaac è tornato di recente sulle scene con la serie TV di Moon Knight, basata sul personaggio Marvel, di cui abbiamo visto ieri il trailer "Scelta" da parte di Disney+. Quest'ultima sarà disponibile nel catalogo del servizio video su abbonamento a partire dal 30 marzo 2022.

Nel frattempo, è anche emerso che Oscar Isaac sarà Solid Snake nel film di Metal Gear Solid, essendo lui stesso un grande fan del gioco. Purtroppo, il progetto in questione è tutt'altro che stabilito, visto che non ha ancora raggiunto nemmeno la fase di pre-produzione, dunque è ancora tutto da definire.