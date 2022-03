Lost Judgment: The Kaito Files, video di gameplay con lo stile Tank per il personaggio

Lost Judgment: The Kaito Files ci vedrà controllare per la prima volta Masaharu Kaito, il socio e amico di Takayuki Yagami, e il video di gameplay pubblicato da SEGA mostra in azione lo stile Tank del personaggio.

Disponibile dal 28 marzo su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, The Kaito Files ci coinvolgerà in un'avventura inedita e non mancheranno i combattimenti, che potremo affrontare anche stavolta utilizzando diversi stili.

Lo stile Tank che vediamo nel filmato sembra molto simile allo stile Beast di Yakuza: quando lo attiviamo, il personaggio resiste agli attacchi ma soprattutto afferra qualsiasi oggetto, grande o piccolo, per usarlo come corpo contundente.

In questo caso Kaito afferra uno scooter e lo usa per spazzare via alcuni avversari, finendo uno di essi schiacciandogli addosso il veicolo in maniera decisamente dolorosa.

Per saperne di più su Masaharu Kaito, Takayuki Yagami e gli scenari in cui i due investigatori operano, date un'occhiata alla nostra recensione di Lost Judgment.