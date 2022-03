Lost Ark: ban di massa colpiscono per sbaglio utenti con centinaia di ore di gioco

Lost Ark si è rivelato in brevissimo tempo un nuovo successo per Amazon Games e Smilegate, ma la gestione di un MMORPG che ha raggiunto in breve tempo milioni di giocatori attivi può essere problematica, come dimostra il caso dei ban di massa che pare abbiano colpito per sbaglio anche giocatori innocenti e con centinaia di ore di gioco all'attivo.

Non è facile capire precisamente come stiano le cose, anche perché ci si affida alle segnalazioni degli utenti colpiti e queste chiaramente potrebbero non essere veritiere, ma considerando che alcuni di questi ban sono stati poi corretti e molti di questi siano avvenuti nello stesso momento e in condizioni simili, è possibile che si sia trattato di una serie di errori negli automatismi di controllo del gioco.

Le segnalazioni sono riportate nel forum ufficiale di Lost Ark e colpisce particolarmente il fatto che molti dei giocatori che si sono ritrovati coinvolti nel ban di massa siano utenti particolarmente dedicati al MMORPG, tanto da aversi passato sopra già centinaia di ore, cosa non semplice considerando che Lost Ark è disponibile da poco più di un mese.

È possibile che, proprio a causa di questa dedizione estrema, proprio i giocatori più impegnati siano stati scambiati per bot, visto che questi sembrano essere l'obiettivo principale di questa prima ondata di ban effettuata da Smilegate e Amazon Games per ribilanciare la situazione interna al gioco.

Nel frattempo, abbiamo saputo dagli sviluppatori che Lost Ark si metterà in pari con la versione coreana "rapidamente", mentre il numero di giocatori supera i 20 milioni già a un mese dal lancio.